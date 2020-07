Langos und Zuckerwatte, Kinderspielzeug und Küchenutensilien, frische Cevapcici und kühles Bier: Jung und Alt sind auf den Beinen, wenn es heißt „Reserlmarkt ist“. Der Kirtag im Oktober hat eine lange Tradition und ist aus dem Veranstaltungskalender der Stadt Neulengbach nicht wegzudenken.

Aber heuer – im Coronajahr – ist alles anders: Wegen der Gefahr einer Ausbreitung von Covid-19 haben die Gemeindeverantwortlichen die Entscheidung getroffen, den beliebten Reserlmarkt abzublasen.

Jetzt kann man natürlich sagen, da sind ein paar Spaßverderber am Werk, der Markt findet im Freien statt, da ist die Ansteckungsgefahr ja ohnehin nicht so groß.

Aber das Gedränge am Reserlmarkt ist oft enorm, und wer denkt beim fröhlichen Feiern schon an Abstandsregeln und sonstige Sicherheitsmaßnahmen? Die Entscheidung, den Kirtag abzusagen, ist richtig. Denn die Gesundheit muss im Vordergrund stehen. Besonders in diesem Herbst.