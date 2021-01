Das übliche Gesudere – mit diesem Ausspruch ließ vor etwa zehn Jahren SP-Chef Alfred Gusenbauer aufhorchen.

So viele Gründe zum Sudern wie jetzt hatten wir wohl noch nie. Die Menschen leiden unter der Coronapandemie. Viele Hiobsbotschaften werden uns im heurigen Jahr noch erreichen. Und dennoch sagen viele: „Wir wollen nicht jammern, es hat noch härtere Zeiten gegeben.“

Trotz der lähmenden Coronakrise gibt es viel Engagement: Da leisten viele Lehrer tolle Arbeit, damit die Kinder nicht total auf der Strecke bleiben. Da werden in Eichgraben Spenden für die Flüchtlinge in Lesbos gesammelt. Da werden in Neulengbach Pläne für ein Kulturangebot geschmiedet. Auch wenn das soziale Leben zum Erliegen gekommen ist funktioniert in weiten Teilen das Miteinander. Das haben zuletzt die zwei Massentests gezeigt, bei denen sich auch in der Region Wienerwald zahlreiche Freiwillige an zwei Wochenenden für die Allgemeinheit engagiert haben. Da gibt‘s nichts zum Sudern. . .