Das Zentrum beleben

Etliche Geschäfte stehen in Neulengbach derzeit leer. Die Belebung des Stadtzentrums ist seit Jahren ein Thema. Studien dazu gibt es genug.

Jetzt, im Zuge der Stadterneuerung 3.0, wird ein neuer Anlauf unternommen, um wieder mehr Leben in den Neulengbacher Ortskern zu bringen. Es ist höchste Zeit, dass Nägel mit Köpfen gemacht werden. Aber einfach ist das nicht.

Derzeit werden Menschen gesucht, die kleine Firmen in den leerstehenden Gebäuden am Hauptplatz gründen wollen. Ein kleines Projekt soll in Kürze gestartet werden: Am Hauptplatz soll für einige Wochen in einem leerstehenden Geschäft ein Pop-up-Store mit Second Hand Kleidung geöffnet werden. Man kann sich nur wünschen, dass sich mehrere mutige, engagierte Leute finden, die auf den Zug aufspringen. Jeder Betrieb wäre eine Bereicherung für die Stadt. Und Neulengbach ist ja grundsätzlich ein guter Boden — mit über 8.000 Einwohnern und einem großen Einzugsgebiet.