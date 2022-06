Die Suche könnte ein Ende haben

Gar nicht gut schaute es bis jetzt mit der Nachbesetzung der frei werdenden dritten Kassenstelle für Allgemeinmedizin in Neulengbach aus. Auf die Ausschreibung der Ärztekammer hatte sich im ersten Anlauf bis Mitte Mai keine einzige Bewerberin, kein einziger Bewerber gemeldet. Damit sind ab 1. Juli nur zwei Kassenstellen besetzt, eine Herausforderung für Patienten und Ärzte in der Region.

Aber jetzt gibt es eine Perspektive: Eine Ärztin hat Interesse an der Stelle, die wegen Pensionierung frei wird, bekundet. Wenn alles gut geht, könnte frühestens mit 1. Oktober die dritte Kassenstelle in Neulengbach wieder besetzt sein.

In der Stadtgemeinde will man aber mehr: eine vierte Kassenstelle oder ein Primärversorgungszentrum. Noch im Juni wird verhandelt. Man darf gespannt sein, was da herauskommt.