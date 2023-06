Ein erster Schritt

Schon mit einigen Initiativen wurde in der Vergangenheit versucht, die Neulengbacher Burg zu beleben – ob mit einem Ideenwettbewerb oder dem Future Labs Day. Sogar ein Personenkomitee wurde ins Leben gerufen. Wirklich nachhaltig ist aber nichts davon gewesen und in den vergangenen Jahren wurde es ruhig um die Burg.

Zu Jahresbeginn haben dann die Besitzer gewechselt, der ehemalige Burgherr Bruno Wakonig hat die alten Gemäuer seinen Kindern geschenkt. Und da die Stadtgemeinde mit den neuen Eigentümern eine gute Gesprächsbasis gefunden hat, dürfen jetzt auch wieder Führungen auf der Burg angeboten werden. Das freut sicher nicht nur die Neulengbacherinnen und Neulengbacher, sondern alle Geschichts-Interessierten in der Region.

Dass die Burg an gewissen Terminen wieder zugänglich ist, ist ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und wer weiß, was mit den neuen Besitzern noch so möglich ist. Jetzt heißt es dranbleiben und die gute Gesprächsbasis aufrechterhalten.