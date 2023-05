Ein gutes Angebot

Das große Geschäft ist mit einem kleinen Nahversorgungsbetrieb eher nicht zu machen. Viel Zeit muss man investieren, um einen kleinen Laden am Laufen zu halten, und mit den großen Supermärkten kann man ohnehin nicht mithalten.

Deswegen gibt es immer weniger kleine Greißler. Leider.

Dass jetzt in Asperhofen wieder ein kleines Geschäft entsteht, ist eine tolle Sache. Josef Heidenbauer, der bereits in Würmla Erfahrung als Kaufmann gesammelt hat, wird die Nahversorgung übernehmen. Dass sich der SPÖ-Gemeinderat der Herausforderung stellt und jetzt auch in seiner Heimatgemeinde ein Geschäft betreiben will, ist ihm hoch anzurechnen.

Neben dem Lebensmittelgeschäft wird es auch einen Postpartner und eine Trafik geben. Das ist eine gute Kombination, die doch eine gewisse Frequenz bringen sollte. Ob das Geschäft angesichts der Konkurrenz durch große Märkte in den Nachbarorten bestehen kann, liegt aber allein an den Konsumentinnen und Konsumenten.