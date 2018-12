Ganz schön ins Schwitzen gekommen sind wir im Jahr 2018: Die Rekordhitze wird noch länger in Erinnerung bleiben.

Wie fällt die Bilanz sonst aus? Eine böse Überraschung waren die Turbulenzen beim renommierten Eichgrabener Brückenbauer Duscheck & Duscheck, der Konkurs anmelden musste. Erfreulich war hingegen die Entwicklung bei der Neulengbacher Firma Rehau: Da wurden einige Millionen in den Ausbau investiert.

Die Nahversorgung bleibt in einigen Gemeinden ein heikles Thema: Auch heuer wieder haben einige kleine Betriebe zugesperrt, zum Beispiel in Altlengbach, Eichgraben und Asperhofen.

Politisch hat sich nicht sehr viel getan. Ein kleiner Ortstafel-Streit in Neulengbach, ein paar Turbulenzen um die Bürgermeister-Nachfolge in Innermanzing, ein paar Diskussionen um die Zentrumsgestaltung in Altlengbach. Umso spannender wird die Gemeindepolitik 2019: Immerhin heißt es wahlkämpfen für den Urnengang Anfang 2020. Da werden zumindest manche Politiker ganz schön ins Schwitzen kommen.