Ein Versuch in der Pandemie

Aufsperren oder nicht? Das war für viele Betriebe die große Frage am vierten Adventsonntag. In Neulengbach hat man es probiert, das ist legitim. Die Geschäfte waren offen, um Kunden so kurz vor Weihnachten noch einen stressfreien Einkauf zu ermöglichen und den Umsatz ein bisschen anzukurbeln. Dass das Weihnachtsgeschäft an einem Sonntag nicht mehr zu retten ist, das war sowieso klar.

Die Bilanz fällt mittelmäßig aus, der große Andrang von Kunden blieb aus. Die einen gingen nicht in die Neulengbacher Geschäfte, weil sie gleich eine Einkaufstour in einem Shoppingcenter oder einer größeren Stadt machten. Die anderen blieben zu Hause, weil sie Einkaufen am Sonntag prinzipiell ablehnen.

Offene Läden an einem Sonntag sollten auch die Ausnahme bleiben. In „normalen“ Zeiten müssten die Angebote zum Shoppen von Montag bis Samstag genügen.