Ein junger Familienvater wird bei einem Unfall schwer verletzt. Die Einsatzorganisationen kümmern sich um den Verletzten und bringen ihn ins Krankenhaus. Während der Mann im Spital um sein Leben kämpft, bangen die Angehörigen zu Hause um ihn. In so einem Fall steht ihnen das Kriseninterventionsteam zur Seite. Aber nicht nur bei Unfällen, auch bei Todesfällen hilft das Kriseninterventionsteam. Beim Roten Kreuz Neulengbach gibt es so ein Team. Die zwölf ehrenamtlichen Helfer hatten heuer besonders viel zu tun. Ihre Arbeit sieht man nicht, sie passiert hinter verschlossenen Türen.

Region Neulengbach Kriseninterventionsteam wird oft angefordert

Aber deshalb sollte die Tätigkeit der Freiwilligen nicht geringer geschätzt werden. Denn die Angehörigen befinden sich in einer Ausnahmesituation, deren Bewältigung nicht einfach ist. Da ist es unbezahlbar, wenn ihnen in den ersten Stunden jemand beisteht. Die Helfer arbeiten unbezahlt. Ihre Arbeit ist wertvoll – und verdient es, mehr in den Vordergrund gerückt zu werden.