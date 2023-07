Es geht so oder so

Alles wird teurer, und jetzt auch noch die Kanalgebühren. Dass die Bürgerinnen und Bürger in Neulengbach mit der Anhebung der Kanalabgabe keine Freude haben, ist klar. 150 bis 200 Euro pro Jahr wird die Erhöhung pro Haushalt ausmachen, das ist nicht ohne – in diesen Zeiten.

Aus Jux und Tollerei erhöht wohl kaum eine Gemeinde die Gebühren. Der schwarz-grünen Regierung ist der Schritt nicht leicht gefallen. Aber sie verweist darauf, dass der Kanalausbau endlich abgeschlossen werden muss und dass da noch einige Millionen investiert werden müssen.

Die SPÖ hat einen Vorschlag erarbeitet, um die Teuerung im heurigen Jahr ein wenig abzufedern: 50 Prozent der Erhöhung werden heuer nachgelassen. Das ist zumindest eine kleine Erleichterung.

Die Liste Heiss bleibt bei ihrer Frontalopposition: Sie hat die Bürgerinnen und Bürger motiviert, gegen ihre Bescheide Einspruch zu erheben.

Opposition geht so oder so. Die Frage ist nur, was den Bürgerinnen und Bürgern mehr hilft.