Neun Wochen Ferien sind ganz schön lang. Wer kleine Kinder zu versorgen hat, steht da heuer vielleicht vor einer ganz besonderen Herausforderung. Manche Eltern haben wegen des Corona-Shutdowns schon ihren Urlaub verbraucht, andere wollen die Großeltern heuer nicht mit den Kindern „belästigen“ aus Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19.

In Eichgraben und Neulengbach gibt es von der Opposition Kritik rund um die Sommerferienbetreuung. Zu teuer, zu spät ausgearbeitet, . . .

Aber die Gemeinden sind sehr bemüht, Lösungen zu finden, um Eltern zu entlasten. So wird etwa in Eichgraben trotz geringer Nachfrage auch in den drei Wochen, in denen normalerweise im ganzen Land die Kindergärten zu sind, eine Gruppe offen gehalten. In Neulengbach wird es ähnlich sein.

Dass es vielleicht länger dauert, bis fix ist, was im Sommer wann und wo und wie passiert, darf nicht überraschen: Die heurige Situation ist für alle eine Herausforderung.