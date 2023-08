Es tut sich etwas

18.000 Euro erspart sich die Stadtgemeinde Neulengbach im ersten Halbjahr durch die Photovoltaik-Initiative. 6.000 Euro pro Jahr wird sich die Gemeinde Neustift-Innermanzing durch den Umstieg auf eine Hackschnitzelheizung bei der Volksschule ersparen.

Das Thema Energiesparen und Umstieg auf alternative Energiequellen hat in der Region Wienerwald einen hohen Stellenwert. Die Unsicherheit, die es in den vergangenen Monaten in puncto Energie gegeben hat, bringt es mit sich, dass Maßnahmen so rasch wie möglich umgesetzt werden. Die immer stärker sichtbar werdenden Folgen des Klimawandels werden ein Übriges tun. Die Energiegenossenschaft Elsbeere Wienerwald entwickelt sich gut.

Zumindest angedacht sind mittlerweile Windenergie-Projekte. Bis sich da in der Region etwas tut, wird es noch dauern, denn da ist durchaus auch mit Gegenwind zu rechnen. Aber vielleicht weichen die Vorbehalte schneller als man denkt. Angesichts von Klimawandel und hohen Kosten.