Der ehemalige Vizekanzler der Republik ist unter die Autoren gegangen: Reinhold Mitterlehner hat ein Buch geschrieben. „Haltung – Flagge zeigen in Leben und Politik“ lautet der Titel. Am 23. April präsentiert der frühere ÖVP-Chef sein Werk in einer Buchhandlung in Wien, am 24. in Linz, am 27. April in Gmünd, am 8. Mai in Graz und am 13. Mai bei den Salzburger Nachrichten.

In der Bücherei Eichgraben hätte es auch eine Lesung mit Reinhold Mitterlehner geben sollen, wenn es nach Florian Klenk gegangen wäre. Doch VP-Bürgermeister Martin Michalitsch hat diesen Vorschlag abgelehnt. Klenk ist sauer, aber nicht nur er.

Martin Michalitsch argumeniert, dass er keine Parteipolitik in der Gemeindebücherei will. Einen guten Dienst hat er sich mit der Absage nicht getan. Dass man einem – vielleicht unbequemen – Ex-Politiker einen Auftritt für eine Buchpräsentation verwehrt, macht kein gutes Bild. Das schaut ein bissl nach Zensur aus.