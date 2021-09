Drei große Veranstaltungen werden in der kleinen Gemeinde Maria Anzbach gestrichen. Weder das beliebte Oktoberfest, noch das Herbstfest in der Mühle, noch der über die Grenzen der Gemeinde bekannte Adventmarkt finden heuer statt.

Die Veranstalter haben es sich nicht leicht gemacht. Aber sie sehen angesichts der Entwicklung der Pandemie keine andere Möglichkeit.

Anders läuft es in Neulengbach: Dort will man den stimmungsvollen Advent abhalten. Die Planung wurde begonnen, man will zahlreiche Veranstaltungen abhalten, und – falls das nicht möglich ist – zumindest ein Basisprogramm anbieten.

Was ist richtig? Was ist falsch? Das weiß niemand. . .

Dass das gesellschaftliche Leben mancherorts wieder heruntergefahren wird, wird sicher Kritiker auf den Plan rufen. Aber die Unsicherheit wächst, und große Events jetzt planen ist unheimlich schwer. Dass sich das manche Veranstalter (noch oder wieder) nicht antun wollen, ist nachvollziehbar.