Vor fast drei Monaten ist es passiert: Eine Frau wurde in einem Mehrparteienhaus in Neulengbach getötet. Es war der achte Frauenmord in Österreich. Mittlerweile sorgt der 15. Femizid für Entsetzen: Eine 13-jährige Tullnerin wurde in Wien getötet.

Jede Tat ist grauenhaft, die Zahl der Verbrechen ist erschütternd. Die Bluttat in Neulengbach hat in der Stadtgemeinde politische Reaktionen ausgelöst: Wenige Tage nach dem Mord hat der Gemeinderat beschlossen, ein Forum zur Gewaltprävention ins Leben zu rufen. Vor Kurzem gab es das erste Lebenszeichen dieser Initiative: Vertreter der Exekutive wurden eingeladen, um Gemeindepolitiker über die rechtliche Situation und über ihre schwierige Arbeit in Fällen von häuslicher Gewalt zu informieren.

Es ist klar, dass man einen Mord nicht verhindern kann. Aber man kann Bewusstsein schaffen, man kann über Anlaufstellen und Hilfsangebote informieren. Am besten nicht nur dann, wenn gerade etwas passiert ist.