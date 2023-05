Frisch vom Feld

Felix Hechtl hat Pionierarbeit in Neulengbach geleistet. Er hat vor einigen Jahren mit dem Gemüseanbau mitten in Neulengbach begonnen und auch alte und rare Sorten wieder auf den Markt gebracht. Das Projekt entwickelte sich gut. Der Neulengbacher bewirtschaftet jetzt einen Hof in Oberösterreich. Der Gemüseanbau in Neulengbach geht aber erfreulicherweise weiter, es konnten Nachfolger gefunden werden. Jede Menge Salate, Zucchini und Kürbis, Paprika und Tomaten, Brokkoli und Bohnen werden angebaut. Das Gemüse wird direkt beim Feld verkauft oder in der Region ausgeliefert.

Auch Karl Hollaus junior hat Pionierarbeit in Neulengbach geleistet: Er hat vor fünf Jahren mit dem Spargelanbau in Raipoltenbach begonnen. Auch dieses Projekt entwickelt sich gut.

Die Vorteile solcher Initiativen liegen auf der Hand: Als Konsument weiß man, wo die Lebensmittel herkommen. Lange Transportwege fallen weg. Die Wertschöpfung bleibt in der Region.