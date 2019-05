Die Freiwillige Feuerwehr Neulengbach hat schon bald einen neuen Kommandanten. Nach dem Rücktritt von Markus Peter übernimmt bis zur Wahl Anfang Juni sein Stellvertreter Michael Schröder. Neuer Feuerwehr-Chef will Schröder aber nicht werden, sondern lieber einem jüngeren Kandidaten den Vortritt lassen.

Das ist ein guter Schritt, schließlich kann man auch den Jungen etwas zutrauen. Gerade bei der Feuerwehr ist es wichtig, dass man rechtzeitig auf den Nachwuchs schaut und so den Mitgliederstand auch für die Zukunft sichert. Außerdem können die Jungen auch frischen Wind in die Organisation bringen und vielleicht so manche eingefahrene Muster durchbrechen. Bekommen sie mehr Verantwortung, wird auch ihr Engagement erhöht.

Wichtig ist aber auch, dass die Jugendlichen auf die Erfahrungen der Älteren zurückgreifen können und sich im Notfall Tipps holen können. Denn nur im Miteinander funktioniert eine gute Gemeinschaft.