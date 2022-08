Für einen Wandel

Eine Mitmach-Region soll Neulengbach werden. Einzelpersonen, Vereine, Initiativen sollen sich vernetzen, sollen gemeinsam etwas im sozialen und im ökologischen Bereich weiterbringen.

Im deutschsprachigen Raum gibt es derzeit gut 50 solche Projekte. 100 sollen es werden. Es geht um ein Umdenken im Bereich Energie und Verkehr, um nachhaltige Ernährung, sozialen Zusammenhalt und um den Bereich Wirtschaft.

Ein kleines Team hat sich in Neulengbach formiert und will so viele Menschen wie möglich zum Mittun motivieren. Man müsse nichts Neues erfinden, sondern nutzen, was da ist.

In einer Zeit, in der so viel von Klimakrise, Energiekrise und Coronakrise die Rede ist, macht sich Frust in der Bevölkerung breit. Und gerade in dieser Zeit ist es wichtig, solche Projekte zu starten. Jammern hilft nichts. Jede noch so kleine Initiative hilft.