Freitagnachmittag in einem netten Lokal in Neulengbach: gähnende Leere drinnen, zwei besetzte Tische draußen im Gastgarten.

Trotz Corona-Pause scheint die Situation in der Gastronomie noch immer schwierig zu sein. Auf der einen Seite fehlen immer noch Gäste. Auf der anderen Seite gibt‘s zu wenig Personal. Dazu kommen noch die gestiegenen Preise – die ja wieder dazu führen, dass Gäste ausbleiben.

Trotzdem tut sich in der Gastro-Branche in der Region Wienerwald etwas: In Asperhofen wird in Kürze „Die Markterei“ eröffnet. In Eichgraben wurde im ehemaligen Gasthaus Traint-Maier ein neues Lokal aufgesperrt. In Maria Anzbach wurde die Mühle wieder belebt.

Man kann den Unternehmern nur zu ihrem Mut gratulieren. Und man muss sie fördern. Denn wenn zu oft gähnende Leere im Wirtshaus herrscht, gibt‘s bald keine Wirtshäuser mehr.