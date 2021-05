Zutrittstest, Maske und Abstand: Diese Kombination braucht man als Gast ab sofort, wenn man nicht geimpft oder genesen ist, und man in seinem Lieblingscafé eine Torte essen oder im Gasthaus ein Bier trinken möchte. Nach mehreren Monaten (Gastro-)Lockdown werden viele diese Auflagen wohl in Kauf nehmen. Doch die Wirte befürchten, dass die Maßnahmen nach einem ersten Hoch Gäste eher abschrecken als anlocken könnte.

Die Gastronomen haben sich die Maßnahmen aber nicht ausgesucht. Sie sind einfach froh, wieder öffnen zu können. Wer also seinen Wirt unterstützen möchte, sollte das vorhandene Test-Angebot nutzen. Einen Schnelltest durchzuführen, ist nicht umständlich. Die Gemeinden Altlengbach und Brand-Laaben haben sogar auf die neuen Auflagen reagiert: Sondertesttermine im Bürgerbüro und eine eigene Teststraße im Laabener Gemeindeamt, die am Freitagabend offen hat, erleichtern den Lokalbesuch, besonders am Wochenende.