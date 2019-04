Vorsicht – Waldbrandgefahr. Solche Warnungen hörte man früher irgendwann im Hochsommer. Wenn es wochenlang wenig regnete und die Sonne vom Himmel brannte.

Heuer ist das anders. Zu Ostern waren die Feuerwehren Neustift-Innermanzing, Altlengbach, St. Christophen und Brand-Laaben bei einem Feuer im Laabental gefordert. Jetzt rückte die Feuerwehr wegen Waldbrandgefahr in Kirchstetten aus, nachdem ein Mann ein Lagerfeuer gemacht hatte. In Tulln und Mauerbach wurden schon Brände verzeichnet.

Die Entwicklung ist bedenklich, das Klima wandelt sich. Umso wichtiger sind Maßnahmen für den Umweltschutz. Die werden gerade in der Region Wienerwald erfreulicherweise gesetzt. Man denke nur an Initiativen für Photovoltaik. Oder auch an den Verzicht auf Glyphosat. Da tun alle acht Gemeinden mit. Es sind kleine Schritte, aber da geht es auch um eine Vorbildwirkung und um eine Bewusstseinsbildung. Und dafür ist es höchste Zeit.