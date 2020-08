Auch in Altlengbach wird es schon bald eigene Gutscheine geben, die man in den Betrieben der Marktgemeinde einlösen kann. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden die Weichen dafür gestellt. So soll die Wirtschaft belebt werden.

SP und VP haben diese Idee gemeinsam auf Schiene gebracht. Ab Oktober werden die sogenannten „Altlengbacher Gutscheine“ erhältlich sein. Alle Betriebe, die möchten, können sich beteiligen.

Trotz Meinungsverschiedenheiten und Geplänkel zwischen SP und VP in der vergangenen Zeit, ist es bei diesem Projekt gelungen, dass alle an einem Strang ziehen und ihre Ideen einbringen. Es zeigt sich, dass eine konstruktive Zusammenarbeit möglich ist. Vielleicht wäre das auch bei anderen Themen denkbar – auch wenn die VP die absolute Mehrheit hält und Projekte gut vorbereitet.

Aber so öffnen sich vielleicht andere Blickwinkel, die man selbst nicht erkennt und vielleicht ergeben sich noch bessere Lösungen.