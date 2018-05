Die Bankstellen in Altlengbach und Brand-Laaben werden zusammengelegt. Geplant ist auch eine Fusion der ASBÖ-Rettungsstellen Eichgraben und Altlengbach. Solche Zusammenschlüsse haben nicht immer einen negativen Beigeschmack, sondern in der Vergangenheit auch positive Früchte getragen. Ein gutes Beispiel ist die Mittelschule Laabental oder auch die gemeinsame Krabbelstube.

Neuen Formen der Zusammenarbeit sollten sich auch die Gemeinden selbst nicht verschließen. Wenn Neustift-Innermanzing, Altlengbach und Brand-Laaben vielfach schon als Laabental bezeichnet werden, könnte man durchaus auch über eine Zusammenlegung nachdenken. Mit 5.500 Einwohnern hätte die Großgemeinde einiges an Potenzial an Kosteneinsparungen und Verbesserung des Zusammenlebens sei es in der Verwaltung oder bei der besseren Planung von Infrastruktur. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, wird aber einige Überzeugungsarbeit zu leisten sein. Denn bis sich ein Innermanzinger wirklich als Laabentaler fühlt, wird es seine Zeit dauern. Trotz aller Gemeinsamkeiten.