Gewalt gegen Frauen

1998 ein Frauenmord, 2004 ein Frauenmord, 2014 ein Frauenmord, 2021 ein Frauenmord, 2022 ein Frauenmord.

Es ist erschütternd, wie viele Neulengbacher Frauen in den vergangenen Jahren Opfer einer Bluttat wurden. Täter war in allen Fällen der Ehemann, Freund oder Ex-Partner.

Erst im Vorjahr tötete ein 65-Jähriger seine Partnerin in einer Neulengbacher Wohnung. Jetzt war es ein 22-Jähriger, der seine Freundin umbrachte.

Klar ist eines: Man wird solche Gewalttaten nicht verhindern können. Nicht in der Großstadt und auch nicht auf dem Land, wo man meint, dass jeder jeden kennt. Man kann in keine Familie, in keine Partnerschaft hineinschauen. Es ist wichtig, wachsam zu bleiben oder wachsamer zu werden und Frauen ausreichend niederschwellige Hilfsangebote zur Verfügung zu stellen.

Totes junges Paar Mord & Selbstmord in Neulengbach: Zeugen werden befragt