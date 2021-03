Bürgermeister Franz Wohlmuth will das ehemalige Logistikzentrum der Firma Rehau zu einer Impfstraße verwandeln. Dass die Stadt hier Initiative zeigt und sich für eine regionale Impfstation stark macht, kommt allen Bürgern zugute. Freuen werden sich mit Sicherheit alle älteren Menschen: Diese müssen dann hoffentlich nicht mehr quer durch den Bezirk pilgern, um sich gegen Corona impfen zu lassen. Mit hunderten Parkplätzen bietet der Standort jedenfalls auch die besten Rahmenbedingungen.

Wichtig ist jetzt, an den Plänen dran zu bleiben: Die 7-Tage-Inzidenz im Bezirk steigt an. Montag-Morgen lag sie bei 231,5 und damit deutlich über jener der Stadt St. Pölten (192,7). Um die Lage unter Kontrolle zu behalten, braucht es langfristig nicht nur die Corona-Tests, sondern auch mehr Impfmöglichkeiten. Wenn Neulengbach die Impfstraße zugesprochen bekommt, dann kann es nur daran scheitern, dass es nicht genug Impfstoff gibt, aber nicht am Engagement der Stadt.