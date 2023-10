Gut investiert

1.000 Euro zahlt die Gemeinde Altlengbach dazu, wenn Bürgerinnen und Bürger eine Solar- oder Photovoltaikanlage errichten. Über 500 Euro lässt die Gemeinde springen, wenn eine thermischen Generalsanierung oder eine nachhaltige Heizungsumstellung gemacht wird.

Unter dem Motto „Altlengbach fördert die Energiewende“ hat die kleine Gemeinde lukrative Förderungen erarbeitet, um die Bürgerinnen und Bürger zum Umstieg auf alternative Energiemodelle und zum Energiesparen zu bewegen.

Die Rechnung geht auf: In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Photovoltaik-Anlagen merklich angestiegen. Auch Heizungsumstellungen und Dämmmaßnahmen sind mehr geworden.

Kaum eine Gemeinde schwimmt derzeit in Geld. Altlengbach hat in den nächsten Jahren mit dem Bau des Gemeindezentrums einiges zu bewältigen. Dass dennoch Geld in die Hand genommen wird, um auf dem Energiesektor etwas weiterzubringen ist umso erfreulicher.