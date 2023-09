Guter Schritt

Die Neulengbacher Hausärztin Alexandra Leder führt derzeit eine Praxis mit erweiterter Stellvertretung.

Ab dem nächsten Jahr wird sie gemeinsam mit Verena Schaubschläger eine Gruppenpraxis betreiben, zunächst am jetzigen Standort, dann im neuen Haus in der Rettungsgasse. Dort wird es mehr Platz für verschiedene Angebote in Vorsorge und Behandlung geben. Die Öffnungszeiten werden verlängert, dadurch werden die Ärztinnen mehr Zeit für die Patienten haben. Das ist den Menschen wohl am wichtigsten.

Dass es mit einem Primärversorgungszentrum nichts geworden ist, hat den Gemeindeverantwortlichen zwar weh getan, umso größer ist jetzt die Freude, dass es mit der Gruppenpraxis klappt und die ärztliche Versorgung so verbessert wird. Selbstverständlich ist das nicht, das zeigt sich immer wieder. Viele Gemeinden kämpfen um die Verbesserung der ärztlichen Versorgung und die Ansiedlung von Ärzten. Oft monatelang.