Gutes Netz ist unerlässlich

Aufholbedarf haben manche Gemeinden, was ein schnelles Internet angeht. So auch die Stadtgemeinde Neulengbach. Stadtrat Helmut Leonhartsberger bekam in der Corona-Zeit viele Schreiben von Bürgern, die sich über das lahme Internet beschweren.

Logisch: Für viele Menschen hat sich durch die Pandemie die Arbeit mehr in die eigenen vier Wände verlagert. Arbeiten am PC ist im Homeoffice zum Teil genauso gut möglich wie im Firmenbüro. Aber halt nur dann, wenn die Verbindungen rasch und verlässlich sind. Die Stadtgemeinde Neulengbach forciert jetzt den Ausbau für Glasfaser. Die Bürger in mehreren kleineren Orten werden profitieren.

Der Internet-Ausbau ist ein Muss. Denn Homeoffice wird uns in irgendeiner Form erhalten bleiben – auch wenn Corona seinen Schrecken verliert. Klimakrise und hohe Spritpreise sprechen ja auch für‘s Arbeiten daheim. . .