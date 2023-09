Hilfe ist gefragt

Was schon länger gemunkelt wurde, steht jetzt fest: Rudi Lurger wird das Malibu in Brand-Laaben nicht mehr aufsperren. Die Kultdisco im Zentrum sucht also wieder einmal einen neuen Betreiber. Dieses Schicksal teilt sich das Lokal mit der Laabenbachstube, auch hier hat der Pächter Ende August aufgehört. Und auch die Laabenbachstube soll weitergeführt werden.

Leicht wird es allerdings nicht werden, jemanden zu finden. War es vorher schon nicht einfach, Gastwirte zu finden, stehen sie jetzt vor noch größeren Herausforderungen, wie Teuerungen und Personalmangel.

Für die Bevölkerung in Brand-Laaben wäre es wichtig, dass die Gaststätten weiter betrieben werden. Sie dienen als Treffpunkt für Jung und Alt.

Jetzt wäre es auch an der Zeit, dass sich die Gemeindeverantwortlichen vermehrt um einen Weiterbestand kümmern und etwaigen neuen Pächtern unter die Arme greifen in dieser schwierigen Zeit.