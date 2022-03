Hilfe notwendig

Die Kinder an der Hand, ein paar Habseligkeiten im Rucksack - so flüchten ukrainische Frauen in den Westen. Etliche sind im ehemaligen Blindenheim in Unterdambach untergekommen. Freiwillige Helfer kümmern sich um Essen, Gewand, Hygieneartikel, Betten und alles, was sonst noch benötigt wird. Was hier ehrenamtlich geleistet wird, ist sensationell.

Eine Privatinitiative hat das Flüchtlingsprojekt ins Leben gerufen, aber ein so großes Unterfangen wird auf längere Sicht in privater Hand nicht funktionieren. Die Stadtgemeinde Neulengbach bemüht sich jetzt in Zusammenarbeit mit dem Land darum, klare Strukturen für die Flüchtlingsbetreuung zu schaffen. Das ist wichtig.

Die Liegenschaft ist als Unterkunft geeignet. Aber ohne klare Rahmenbedingungen und ohne Sicherung der Finanzierung kann das Projekt nicht lange laufen. Selbst wenn es noch so gut gemeint ist. . .