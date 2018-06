Schon im vorigen Jahrtausend – sprich in den 1990er-Jahren – wurde in Neulengbach der Ruf nach einem Treffpunkt für Jugendliche laut. Damals war man noch Marktgemeinde. Ein paar Jährchen sind ins Land gezogen, ein paar weitere Anläufe für ein Jugendzentrum wurden unternommen, Jugendforen wurden abgehalten, eine Unterschriftenliste wurde geplant. Aber Jugendzentrum gibt‘s noch immer keines. Der Jugendraum, den die Junge Generation 2009 eröffnet hat, wurde aufgelassen.

Jetzt gibt es einen neuen Vorstoß. Ein junger Verein möchte sich in Neulengbach um das „alte“ Thema Jugend-Treffpunkt annehmen: Erik Kornelson und Lucas Iser wollen für die jungen Leute in der nicht mehr ganz so jungen Stadt etwas zu tun. So eine Initiative kann man nur begrüßen. Die Stadtgemeinde Neulengbach wird den Verein unterstützen.

Und vielleicht gelingt es diesmal, einen Raum von Jugendlichen für Jugendliche zu schaffen. Damit sich die jungen Leute nicht in der Park- und Ride-Anlage oder ähnlichen nicht überragend charmanten „Locations“ treffen müssen.