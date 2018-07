Jetzt ist der Zeitpunkt also fix: Im September wird Neustift-Innermanzings VP-Bürgermeister Ernst Hochgerner sein Amt zurücklegen. Mit 75 Jahren, davon fast 20 Jahre als Gemeindeoberhaupt, kann man durchaus Platz für Jüngere machen. Als Nachfolgerin ist Vizebürgermeisterin Irmgard Schibich quasi fix, schließlich hält die VP die absolute Mehrheit in der Gemeinde. Die 36-Jährige darf sich über Vertrauensvorschuss im Gemeinderat freuen. Bei der Wahl zur Vizebürgermeisterin im September 2017 nach dem Tod von Franz Tisch-Grubwieser stimmten alle anwesenden Gemeinderäte für sie. Sie dürfte also auch bei SP, Grünen und FP beliebt sein.

Ob sie auch die Bevölkerung von sich und ihrer Arbeit überzeugen kann, wird sich spätestens bei der nächsten Gemeinderatswahl im Jahr 2020 zeigen. Viel Zeit um in der Gemeinde ihren Stempel aufzudrücken hat Schibich also nicht. Von ihrer Zeit als neue Bürgermeisterin hängt viel ab. Denn die VP hält in Neustift-Innermanzing mit zehn Gemeinderäten zu neun nur knapp die absolute Mehrheit.