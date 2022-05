Kein Arzt in Sicht

Jetzt ist es fix: Die dritte Kassenstelle für Allgemeinmedizin ist ab Juli nicht besetzt. Allgemeinmediziner Herbert Fohringer geht in Pension, die Ärztekammer hat die Stelle ausgeschrieben, kein einziger Bewerber hat sich gemeldet.

Jetzt wird es kritisch: Patienten müssen schauen, wo sie eine ärztliche Behandlung in Neulengbach und Umgebung bekommen. Denn nicht alle Allgemeinmediziner nehmen zusätzliche Patienten. Was verständlich ist: Auch Ärzte gelangen an ihre Grenzen.

Viele Bürger haben wegen der Sorge um die ärztliche Versorgung in der Stadt schon den Bürgermeister aufgesucht. Manche meinen, die Gemeinde müsse Anreize schaffen, um einen Arzt herzubringen. Denn dort, wo eine Gemeinde viel bietet, lässt sich am ehesten ein Arzt nieder. Das kann es nicht sein. Es muss ein faires System für Kassen- und Wahlärzte geben – statt eines Bazars.