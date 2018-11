Heute schon gepostet? Vielleicht etwas nicht ganz Freundliches? Soll vorkommen.

Aber Hass im Netz ist keine Gaudi und kein Kavaliersdelikt. Das muss auch eine Eichgrabenerin zur Kenntnis nehmen. Die Frau, die Mitglied der FPÖ ist, sorgte mit einem Facebook-Posting für Aufregung. „Wenn Sie Ihren Hintern mit der bloßen Hand abputzen, aber ein Schweinsstück für unrein halten, sind Sie wahrscheinlich ein Moslem“ und ähnliche Sätze konnten 1.000 Facebook-Freunde der Frau lesen.

Die Dame stand jetzt vor Gericht: Sie musste sich wegen Verhetzung verantworten. Dass das Posting „versehentlich“ an die Öffentlichkeit gelangt war, nahm der Richter der Angeklagten nicht ab. Für ihn ist der Tatbestand des Deliktes der Verhetzung erfüllt. Die Frau muss 1.300 Euro Geldbuße zahlen, dann wird das Verfahren eingestellt.

Hass und Verunglimpfungen haben in sozialen Medien nichts verloren, und es ist wichtig, dass dagegen etwas unternommen wird. Dann überlegt man sich vielleicht eher, was man da so postet.