Keine Hilfe

Der Krieg in der Ukraine beherrscht nach wie vor die Schlagzeilen. Manchen sind die Auswirkungen relativ gleichgültig. Andere engagieren sich und wollen den Menschen, die ihr Land verlassen müssen, helfen. Dass in der Region Wienerwald die Hilfsbereitschaft so groß ist, ist berührend. Kleidung, Nahrungsmittel, Hygieneartikel werden gesammelt, Unterkünfte werden organisiert, Geld wird gespendet.

Soziale Medien sind in so einer Lage durchaus hilfreich, da kann man auf Aktionen aufmerksam machen, da kann man manches vereinfachen.

Weniger hilfreich ist es, wenn Falschmeldungen im Netz verbreitet werden. Etwa, dass 200 Flüchtlinge ohne Versorgung in Neulengbach gestrandet sind. Das sorgt für unnötigen Aufruhr in der Gemeinde, das bringt den Helfern nichts und den Hilfesuchenden schon gar nicht. Das ist einfach nur entbehrlich.