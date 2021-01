2020 – wer ist nicht froh, dass dieses Jahr vorbei ist. Es gibt niemanden, an dem dieses Jahr spur los vorüber gegangen wäre. Die Kinder hatten plötzlich einen völlig anderen Schulalltag, Familien standen mit Homeschooling und Homeoffice vor neuen Herausforderungen, Firmen mussten Leute in Kurarbeit schicken oder sogar kündigen. Im Sport- und Kulturbereich gab es Absagen über Absagen, die Gastronomie hatte ebenfalls zu kämpfen. Gemeindeverantwortliche sahen sich mit immer neuen Bestimmungen konfrontiert.

Aber Trübsal blasen bringt nichts, es geht – vorsichtig optimistisch – ins neue Jahr. Die Hotellerie zum Beispiel zeigt sich sehr zuversichtlich: Die großen Betriebe in Altlengbach sind nach den Lockdowns bereit für die Wiedereröffnung. Die Gemeinden in der Region starten auch mit Schwung ins neue Jahr: Sie haben jede Menge Projekte vor, ob Schulerweiterung, Rettungshaus-Bau oder Kanalsanierung. Es wird geplant, es wird investiert. Es kann also nur bergauf gehen – 2021.