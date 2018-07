Der Neulengbacher VP-Bürgermeister Franz Wohlmuth ist der Ansicht, dass sich Neos-Gemeinderätin Sonja Koschina maßlos überschätzt. Diese Aussage im NÖN-Sommergespräch lässt die Oppositionspolitikerin nicht auf sich sitzen. Sonja Koschina kontert, die ÖVP solle sich nicht maßlos überschätzen, dass sie am allerbesten und genauesten wisse, was gut für alle Bürger ist.

Neos haben gerade einmal ein Mandat im Neulengbacher Gemeinderat. Damit hüpft man natürlich nicht weit. Trotzdem bringen sie ein wenig Bewegung in die Gemeindepolitik. So hat sich etwa die frühere Neos-Vertreterin Michaela Schmitz erfolgreich für ein Pendler-Anliegen eingesetzt: Der abmontierte Fahrscheinautomat wurde wieder aufgestellt. Ihre Nachfolgerin Sonja Koschina sorgt auch für Aufsehen, zuletzt mit ihrem Aktionismus bezüglich der abmontierten Tausendblum-Ortsschilder.

Manche mögen so eine Aktion belächeln, denn in der Stadt geht ja eh etwas weiter. Aber umgekehrt: ein bisschen frischer Wind in der Gemeindestube schadet nicht.