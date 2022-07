Kooperation statt Kontroverse

Wie du mir, so ich dir – so lautete scheinbar das Motto vor nicht allzu langer Zeit bei Schwarz und Rot in der Neulengbacher Gemeindepolitik. Von Zusammenarbeit konnte keine Rede sein.

Die SPÖ stimmte beim Voranschlag nicht mit. Die ÖVP ließ die SPÖ schon bei kleinen Projekten auflaufen. Bei der Vergabe einer Gemeindewohnung kam es überhaupt zum Clinch. Das Vertrauen war dahin, das ging so weit, dass Christof Fischer seine Arbeit als Stadtrat hinschmiss, die Funktion aber behielt.

Ein gutes Bild machte das alles nicht. Für keine Seite. Aber jetzt läuft es wieder besser. Debatten gibt es, die sind auch notwendig. Aber beiden Seiten ist klar, dass Kooperation besser ist als Kontroverse. Bürgermeister Jürgen Rummel geht mit gutem Beispiel voran. Der eingeschlagene Weg ist gut. Wäre gut, wenn er fortgesetzt wird.