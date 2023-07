Wer hätte das gedacht: Ausgerechnet die Corona-Pandemie ist „schuld“ daran, dass sich in Neulengbach ein Kultursommer etabliert hat.

Im Jahr 2020, als so gar keine Veranstaltungen möglich waren, entstand in Neulengbach die Idee, im Sommer Open-Air-Events anzubieten – natürlich mit allen erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen. Und so konnten Konzerte, Theater, Kabarett über die Bühne gehen. Heuer gibt es den Neulengbacher Kultursommer bereits zum vierten Mal.

Zu den Komödienspielen, die schon 2006 gegründet wurden und sich längst etabliert haben, ist eine ganze Palette von sommerlichen Kulturangeboten gekommen, von Kinofilmen bis zu Klassik-Konzerten. Das Schöne ist, dass viele heimische Kulturschaffende und Anbieter mitmachen, dass es ein Miteinander gibt.

Ungefähr 10.000 Euro nimmt die Gemeinde jedes Jahr für den Kultursommer in die Hand. Geld, das auf jeden Fall gut investiert ist. Denn Kultur gehört zum Leben. Und bringt auch Leben in die Stadt.