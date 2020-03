Während man sich in der Marktgemeinde Altlengbach wieder über zirka 40.000 Nächtigungen im vergangenen Jahr freuen darf, sieht die Bilanz in Brand-Laaben nicht ganz so rosig aus. Statt bisher über 9.000 Nächtigungen, sind es jetzt nicht einmal mehr 2.000. Grund dafür ist die Schließung des Hotels Steinberger. Weil es für eine Gemeinde schwer ist, einen Hotelbetrieb zu ersetzen, fordert der Brand-Laabener Bürgermeister Hermann Katzensteiner ein Tourismus-Konzept für die gesamte Wienerwald-Region. Er könnte sich beispielsweise Pensionen vorstellen, die Zimmer für Kurzurlaube anbieten.

Über diese Idee kann man nachdenken. Denn die Wienerwald-Region eignet sich perfekt für ein paar Tage zum Ausspannen in der Natur. Dazu braucht man sich nicht ins Flugzeug zu setzen. Wichtig ist, dass die gesamte Region an einem Strang zieht und man gemeinsam ein gutes Tourismus-Konzept ausarbeitet, das sich für die Gegend eignet. Mit gutem Marketing ist sicher einiges möglich.