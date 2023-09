Lebensraum kaputt

Unzählige Fische sind im Anzbach verendet. Aber auch unzählige andere Lebewesen, die sich in dem Gewässer tummelten, sind verendet. Das ganze Ausmaß des Schadens steht auch gut eine Woche, nachdem eine große Menge Gülle in den Bach geraten ist, nicht fest.

Noch laufen die Ermittlungen, wie es zu dem Gülleaustritt kommen konnte. Im Raum steht, dass Manipulation im Spiel war. Unvorstellbar eigentlich.

Es gibt zumindest eine gute Nachricht: In der Großen Tulln konnte größerer Schaden verhindert werden. Tausende Liter Wasser — ungefähr so viel wie das halbe Neulengbacher Freibad — wurden in den Bach geleitet.

Danken kann man nur all jenen, die stundenlang im Einsatz waren, um die Folgen des Gülleaustritts in den Griff zu bekommen. Dazu gehören auch die Freiwilligen Feuerwehren, die rasch zur Stelle waren, damit ein noch größeres Desaster ausbleibt.