Man weiß es nicht

Kommt wirklich ein Blackout? Fällt wirklich die ganze Stromversorgun g über weite Bereiche und längere Zeit komplett aus? Wie soll man das wissen , wenn sich sogar Experten uneinig sind.

„Das ist nix als Panikmache“ sagen manche Menschen, wenn man das Thema Blackout anspricht. Andere haben schon den Keller voll mit Trinkwasser, Nudeln und Konservendosen, Kerzen und Gaskocher.

Panik wollen die Verantwortlichen in den Gemeinden auf keinen Fall erzeugen. Sie wollen informieren und die Menschen motivieren, für sich selbst eine gewisse Vorsorge zu treffen. Und das ist gut so. Denn als Bürger kann man nicht erwarten, dass im Ernstfall eh die Feuerwehr mit dem Wasserwagen daherkommt. Wieso sollen Freiwillige in der Gegend herumfahren, weil man selbst nicht willens ist, ein paar Flaschen Wasser und ein paar Dosen Essen einzulagern. . .

Feuerwehrchef Schröder zu Blackout: „Eigenvorsorge ist wichtig“