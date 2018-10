Hamburger, Pommes, McFish und Chicken McNuggets könnte es schon bald in Neulengbach geben. Für den seit dem Jahr 2012 geplanten McDonald’s liegen jetzt alle Genehmigungen auf dem Tisch.

Den einen läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn sie an Burger und Apfeltasche denken. Gerade für viele junge Neulengbacher geht ein großer Wunsch in Erfüllung, wenn sich das Fastfood-Restaurant tatsächlich in Neulengbach ansiedelt. Den anderen stößt es sauer auf, dass der internationale Konzern eine Niederlassung auch in der Wienerwald-Stadt plant. Das sind einerseits Eltern, die befürchten, dass sich ihre Kinder zu viele Burger hineinstopfen. Das sind andererseits Anrainer, die Belästigungen durch mehr Straßenverkehr und sonstigen Lärm befürchten.

Bürgermeister Franz Wohlmuth sieht es pragmatisch: Ihm ist es lieber, wenn die Neulengbacher daheim ihren Burger essen anstatt in St. Pölten oder Langenrohr. Schön wär‘ auf jeden Fall eines: Wenn die Neulengbacher Burger-Fans ihren Fastfood-Müll nicht auf der Straße entsorgen würden.