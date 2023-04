Mehrheit für Projekt

Sehr erleichtert sind die Altlengbacher Gemeindeverantwortlichen: Die Bürgerbefragung am Sonntag brachte ein klares Ergebnis. Knapp 50 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab, rund 66 Prozent sprachen sich für die Neugestaltung des Ortszentrums in der geplanten Form aus.

Dass so viele Menschen in Altlengbach an der Befragung teilgenommen haben, ist erfreulich. Es wurde im Vorfeld aber auch ordentlich mobilisiert - sowohl von den Befürwortern als auch von den Gegnern des Projekts. Die ÖVP hatte schlussendlich mehr Erfolg.

Die Bürgerinitiative kann zufrieden sein, dass ihre Bedenken nicht einfach vom Tisch gewischt wurden.

Die Gemeinde kann jetzt die nächsten Schritte zur Umsetzung des Gemeindezentrums unternehmen. Nach all der Aufregung wird es gut sein, wenn jetzt ruhig, sachlich und transparent gearbeitet wird.