Neue Ärztin startet

Aufatmen können die Bürgerinnen und Bürger in Maria Anzbach: Es gibt wieder eine allgemeinmedizinische Versorgung im Ort. Ein halbes Jahr war die einzige Kassenstelle nicht besetzt. Jetzt nimmt eine Ärztin ihre Tätigkeit in der 3.100-Einwohner-Gemeinde auf: Veronika Steirer tritt die Nachfolge von Karl Tenora an, der jahrzehntelang die Patientinnen und Patienten betreut hat.

Die Gemeinde Maria Anzbach hat sich ins Zeug gelegt und Geld in die Hand genommen. Im Erdgeschoß des ehemaligen Raiffeisen-Gebäudes wurden Räumlichkeiten für eine neue Ordination errichtet.

Dass die Maria Anzbacher jetzt wieder eine eigene ärztliche Versorgung haben und nicht in andere Orte ausweichen müssen, wird auch die Situation in der Nachbargemeinde Neulengbach entspannen. Dort ist von drei Kassenstellen derzeit eine vakant. Bis zur Nachbesetzung dauert es mindestens bis Oktober.