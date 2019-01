Auf dem Gföhlberg soll eine neue Aussichtswarte entstehen. Die Planung ist im Gange, diese Woche soll der Pachtvertrag mit dem Grundeigentümer unterfertigt werden, freut sich der Laabener Bürgermeister Helmut Lintner, dem dieses Projekt schon lange ein Anliegen ist.

Die Warte soll in Kooperation der Gemeinden Brand-Laaben, Eichgraben und Hainfeld errichtet werden. Bei der Leaderregion wurde um Förderung angesucht.

Sanfter Tourismus ist schon lange ein Schlagwort in der Region. Nachdem die großen Attraktionen fehlen, betonten Gemeindepolitiker oft, dass man sich auf den Tagestourismus konzentrieren will. Besondere Aktivitäten, um den Tourismus zu forcieren, waren in der Vergangenheit nicht zu bemerken.

Umso erfreulicher ist es, dass jetzt eine Initiative gestartet wird, um Wanderern und Radfahrern eine neue Attraktion bieten zu können. Das bringt Ausflügler in die Region. Das ist aber auch eine Bereicherung für die Einheimischen.