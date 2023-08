Alle Register zieht die Stadtgemeinde Neulengbach, um die Stadtentwicklung voranzutreiben. Seit heuer ist Neulengbach wieder bei der Aktion Stadterneuerung des Landes Niederösterreich dabei. Nach der Auftaktveranstaltung ist es eher ruhig geworden. Jetzt gibt es eine große Initiative, um die Bürgerinnen und Bürger ins Boot zu holen: Eine Ideenwerkstatt wird mitten in der Stadt eingerichtet. Jeder und jede kann vorbeischauen, Gedenken und Ideen einbringen.

Darüber hinaus wird es auch eine Online-Befragung geben, in der die Menschen ihre Anliegen äußern können. Recht viel einfacher kann man es den Menschen eigentlich nicht mehr machen, sich in diesem so wichtigen Bürgerbeteiligungsprozess einzubringen.

Die ersten beiden Stadterneuerungsprojekte haben Neulengbach gut getan. Jetzt geht es darum, auch die dritte Periode für eine Weiterentwicklung der Stadt zu nutzen. Handlungsbedarf besteht auf jeden Fall. Wenn viele Menschen mittun, wird sich auch etwas bewegen.