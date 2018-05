Etwa 500 Besucher erklommen am Freitag die steile Treppe zur Neulengbacher Burg, um sich die „Speicher/Werk/Stadt“ zu Gemüte zu führen. Was alles zum Thema „Speichern und Konservieren“ zu sehen war, war beeindruckend. Neueste Entwicklungen auf dem E-Mobil-Markt und in den Bereichen Solarenergie und Photovoltaik wurden präsentiert. Verschiedenste Anbieter, Fachhochschule, ecoplus und Klima- und Energiefonds waren vor Ort. Auch ein ÖKlo oder Möbel aus Schalungstafeln wurden präsentiert. Welchen Stellenwert Kultur im Zusammenhang mit Speichern und Aufbewahren hat, wurde ebenfalls nicht außer Acht gelassen. Nach dem „Open Future Labs Day“ im Vorjahr mit rund 900 Besuchern war die „Speicher/Werk/Stadt“ die zweite große Veranstaltung des Personenkomitees Burg:2025. Ein paar mehr Gäste hätte die Veranstaltung vertragen.

Aber wichtig ist, dass es solche Events überhaupt gibt, damit die Burg nicht wieder in einen Dornröschenschlaf fällt. Und damit möglichst viele Leute sehen, welches Potential in dem alterwürdigen Gebäude steckt.