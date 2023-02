Neustart in Neulengbach

Wer hätte das gedacht: Nur gut drei Monate nach der Schließung des „Arioso“ in Neulengbach ist das Lokal an der B19 wieder in Betrieb. Die Eröffnung des Sidonia wurde am Wochenende gefeiert.

Atila Hajrula und Johannes Teix wollen mit Kaffeehaus- und Barbetrieb wieder Leben in die Neulengbacher Lokalszene bringen, und das ist auch dringend notwendig. Hajrula und Teix sind hochmotiviert: Sie wollen die Gäste nicht nur mit Speisen und Getränken verwöhnen, sondern auch Veranstaltungen wie kleine Live-Konzerte oder Karaoke-Abende bieten.

In der Gastro-Szene war und ist es nicht einfach. Die Corona-Zeit war für viele hart, jetzt machen Personalnot, gestiegene Energiekosten und allgemeine Teuerung den Lokalbetreibern zu schaffen. Man kann den Neustartern in Neulengbach nur gratulieren – zu ihrem Mut, gerade jetzt eine Bar zu eröffnen.