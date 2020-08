Gasthaus Schmölz zu, Gasthaus Schmankerl zu – das waren keine erfreulichen Meldungen, die in Neulengbach im Vorjahr aus der Gastronomie zu hören waren. Die beiden alteingesessenen Wirtshäuser mussten zusperren, nicht weil sie so schlecht gingen, sondern vor allem deshalb, weil es in der Gastronomie immer schwieriger wird, Personal zu finden.

Und heuer folgte gleich die nächste Hiobsbotschaft: Das beliebte GuggiS blieb nach der coronabedingten Zwangspause geschlossen. Ein Nachmieter wurde gesucht, aber dass sich angesichts der derzeitigen Lage bald jemand findet, der den Laden schupft, schien unwahrscheinlich.

Und jetzt kommt die gute Nachricht: Eine junge Pressbaumerin trotzt der Coronakrise, krempelt die Ärmel hoch, überlegt sich ein neues Konzept und startet Anfang September das Lokal mit dem Namen Arioso. Da gehört schon eine Portion Mut dazu, mit 28 Jahren in Zeiten wie diesen ein Lokal zu eröffnen. Hut ab!